SÜMER TAŞKIRAN

İYİ Parti Grup Başkanvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, DEM Parti’nin grup toplantısında atılan sloganlara sert tepki gösterdi.

Kavuncu, “Bir terör örgütü liderini meclis çatısı altında lehine tezahüratlarla anmak kabul edilemez. Abdullah Öcalan bir kanaat önderi değil, terör örgütü lideridir. Onu Kürtlerin temsilcisi gibi göstermek Türkiye’yi geri dönüşü olmayan bir sürece sokar” dedi.

Kavuncu, etnik kimlik üzerinden yapılan siyaseti de eleştirerek, “Bu ülkede yaşayan her vatandaş bizim vatandaşımızdır. Kimse etnik kimliği üzerinden siyaset yapamaz. Türkiye Cumhuriyeti ortak kimliğiyle bir bütündür” ifadelerini kullandı.

“KOMİSYONUN İMRALI'YA GİTMESİ KABUL EDİLEMEZ!"

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘Komisyon İmralı’ya gitsin’ çağrısına da değinen Kavuncu, konunun son derece tehlikeli olduğunu belirtti.

“Komisyonun oraya gitmesi sadece dinlemek değildir, siyasi bir anlam taşır. Bu, terör örgütü liderini meşru muhatap haline getirmek demektir. Böyle bir adım, millet iradesinin tecelli ettiği TBMM’nin itibarına gölge düşürür” dedi.

Kavuncu, komisyonun kuruluş şekline de tepki gösterdi:

“Biz üye vermedik, ama diğer partilerden üyeler atandı. Bu komisyon meşru değildir. Turizm Bakanı’nı Kartalkaya yangınıyla ilgili getiremiyorsunuz ama Meclis’i İmralı’ya göndermekten bahsediyorsunuz. Bu kabul edilemez.”

"BU SESSİZLİK TEHLİKELİDİR"0

Kavuncu, Meclis’te kimsenin bu tabloya yüksek sesle itiraz etmemesini “tehlikeli sessizlik” olarak nitelendirdi.

“Bir terör örgütü liderinin adını meclis çatısı altında zikretmek kabul edilemez. Fakat tek bir milletvekili bile ‘bu olmaz’ demedi. Bu sessizlik, duyarsızlık ve şuursuzluktur.” dedi.

"DÜNYA LİDERİ SÖYLEMİ TUTARSIZ"

Konuşmasının devamında İsrail tarafından alıkonulan üç milletvekili konusuna değinen Kavuncu, iktidar milletvekillerinin Meclis kürsüsünde Cumhurbaşkanı’nı öven ifadelerine de tepki gösterdi.

“Üç milletvekili İsrail tarafından alıkonulmuşken, kürsüde ‘dünya liderimiz’ diye konuşmak anlayışsızlıktır. Asgari ücret açlık sınırının altındaysa, gençler ülkeyi terk etmek istiyorsa, siz hangi dünya liderliğinden söz ediyorsunuz?” diye sordu.

"TÜRKİYE ÇETE İHRAÇ EDEN ÜLKE HALİNE GELDİ"

Kavuncu, İstanbul Zincirlikuyu’da gerçekleşen silahlı saldırı ve çeteleşme olaylarına dikkat çekti.

“Gürcistan adeta Türkiye’nin Meksikası haline gelmiş durumda. Gençler sahipsiz bırakılıyor, uyuşturucu ve mafya ağlarına düşüyor. Türkiye artık çete ihraç eden bir ülke haline geldi” dedi.

Gençlerin işsiz ve umutsuz bırakıldığını vurgulayan Kavuncu, “Hiçbir işle uğraşmayan, eğitimde olmayan gençlerin oranı OECD ülkelerinin iki katı. Eğer bu tablo değişmezse, sokak ortasında 14-15 yaşındaki çocukların çete savaşlarına kurban gittiği bir ülke haline geliriz” ifadelerini kullandı.

"DOĞA ALARM VERİYOR: BURSA SUZUZ, KARADENİZ KOKARCA İSTİLASI ALTINDA"

Kavuncu, çevre ve iklim sorunlarına da değinerek Bursa’daki baraj doluluk oranının yüzde 54'e düştüğünü belirtti.

“Evliya Çelebi ‘Velhasıl Bursa sudan ibarettir’ derdi, bugün ise Bursa susuzluktan ibaret hale geldi” dedi.

Ayrıca Karadeniz hattında yayılan kokarca istilasının ciddi boyutlara ulaştığını belirterek, “Sakarya’dan Trabzon’a kadar uzanan bölgede kokarca istilası kontrol altına alınamıyor. Bu konuda Meclis’te araştırma önergesi vereceğiz” açıklamasında bulundu.

"SANATÇILARA UYGULANAN ZULÜM KABUL EDİLEMEZ"

Kavuncu, Saraçhane protestolarına destek veren sanatçılar ve öğrenciler hakkındaki tutuklamalara da tepki gösterdi.

“Adalet, hukuk ve ifade özgürlüğü ayaklar altına alınıyor. Gençler gösteriye katıldığı için yurttan atılıyor, sanatçılar tutuklanıyor. Bu bir düşman hukuku uygulamasıdır” dedi.

"İKTİDARIN PANİK HAVASI BÜYÜYOR"

Kavuncu, açıklamasının sonunda iktidarın “gitmekte olduğunun farkında olduğunu” söyleyerek, “Bu panik haliyle hukuksuzluk artıyor, baskılar büyüyor. Ama Türk milleti büyük millettir. Bu yapılanların hesabı hukuk önünde verilecektir” diye konuştu.