Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Melek Mosso'nun sahne alacağı konser organizasyonu için açılan ihaleyi iptal etti. Konserin Atatürk Çocukları Parkı’nda gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 3 Ekim tarihinde Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden duyurduğu ilana göre, Melek Mosso konseri için 17 Ekim saat 11.30’da açık ihale usulüyle hizmet alımı gerçekleştirecekti.

Ancak EKAP’ta yayımlanan yeni duyuruya göre ihale iptal edildi. ABB tarafından yapılan açıklamada, "İdaremizce sanatçı Melek Mosso konseri düzenlenmesinden vazgeçilmesi sebebiyle söz konusu hizmet alımı işine ihtiyaç kalmamıştır." ifadesine yer verildi.

İhalenin neden iptal edildiğine dair ABB’den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.