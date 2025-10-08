İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği (İTÜ Birlik) etkinliklerini sürdürüyor. Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) ile, İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği (İTÜ Birlik) “Korumak Neden Zorlaşıyor : Laiklik ve Cumhuriyet” konulu söyleşi düzenlendi.

10 Ekim Cuma günü saat 14.00’de İTÜ Evi’nde düzenlenecek söyleşiyi TÜMÖD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hülagü Kaplan yönetecek

Hekim - yazar Gülümser Heper ve Emekli Büyükelçi Dr. Ahmet Zeki Bulunç, Cumhuriyet ve laiklik konularında konuşmalara yapacak.

Söyleşi hakkında bilgi veren İTÜ Birlik Başkanı Serap Çatalpınar” Özellikle bu dönem ülkemiz ve Türk halkı için çok daha zorlu geçecek. Bu nedenle hem yeni yol haritalarımızı, hem de çözüm önerilerimizi konuşmaya gayret göstereceğiz. Tüm grup arkadaşlarımızı özlemle bekliyoruz ” dedi.

HABER MERKEZİ