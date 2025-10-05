Mahmut Tanal, sosyal medya X hesabından Ekrem İmamoğlu’na karşı yürütülen sürecin Kafkavari davalarla, sahte gerekçelerle, intikam duygusuyla kurgulanmış bir siyasi operasyon olduğuna dikkat çekti.

Tanal, bu süreci “Kafkavari davalarla, sahte gerekçelerle, intikam duygusuyla kurgulanmış bir siyasi operasyon” olarak nitelendirdi. Ayrıca, “31 yıllık diploması iptal edilerek, halkın iradesi cezalandırılmak isteniyor” diyerek, İmamoğlu’nun yargılanan kişi değil, İstanbul’u üç kez kazanan halk olduğunu vurguladı.

Tanal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bu dava, sadece bir siyasetçiye değil; demokrasiye, özgürlüğe ve adalete açılmış bir savaştır. Ama unutulmasın: Halkın iradesi tutsak edilemez. Adalet yeniden yükselecek, demokrasi yeniden kazanacak.”