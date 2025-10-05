Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, hem ülke hem parti açısından zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, “Türkiye baskı altında, basın baskı altında, sanatçılar baskı altında. Tutuklu gazeteciler ve siyasetçiler var. Partimiz hukuksuz yargılamalarla baskı altında ama biz direnmeye devam edeceğiz” dedi.

Yaklaşan bütçe görüşmelerine dikkat çeken Başarır, “Bu bütçede halkın, emeklinin, işçinin hakkını savunacağız. Bir yandan Meclis’te mücadele edeceğiz, bir yandan meydanlarda olacağız” diye konuştu.

CHP’nin seçim hazırlıklarının hız kesmeden sürdüğünü vurgulayan Başarır, “Aslında seçim kampanyamız 59 mitingle başlamıştı, devam ediyor. Seçime kadar olacak tüm çalışmaları planladık. Kurultayda parti programımız kabul edildikten sonra artık sadece eleştiren değil, çözüm üreten bir parti olacağız. Ekonomide, adalette, dış politikada bu ülkeyi nasıl yöneteceğimizi halka anlatacağız” ifadelerini kullandı.