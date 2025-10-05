Aydın'ın Efeler ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Cengiz Güdücü (53) hayatını kaybetti, arkasındaki eşi Hatice Güdücü yaralandı. Kaza, saat 22.30 sıralarında Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Gençlik Caddesi'nde meydana geldi.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 AID 841 plakalı otomobil, Cengiz Güdücü'nün kullandığı 09 PP 595 plakalı motosiklete çarptı. Güdücü ile arkasındaki eşi Hatice Güdücü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çift ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Cengiz Güdücü müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kafatasında ve belinde kırıklar olduğu belirlenen Hatice Güdücü'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.