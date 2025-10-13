Trump’ı, havalimanında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Benyamin Netanyahu ve çok sayıda üst düzey bakan ile yetkili karşıladı. Ateşkes sonrası ilk lider teması niteliğindeki bu ziyaret, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Gazze'de Ateşkes, Kudüs’te Temaslar

Gazze’de İsrail ile Filistinli gruplar arasında sağlanan geçici ateşkes anlaşması sonrası bölgeye gelen ilk lider olan Trump, Ben Gurion Havalimanı’ndan Batı Kudüs’e geçerek üst düzey görüşmeler gerçekleştirecek.

Trump’ın ziyaret programının büyük bölümü, ateşkesin kalıcılığı, İsrail-Filistin ilişkileri ve ABD’nin bölgedeki rolü üzerine yoğunlaşacak.

Ziyaretin Detayları:

Varış Yeri: Ben Gurion Havalimanı, Tel Aviv

Ziyaret Süresi: 4 saatten az

Karşılama Heyeti: Isaac Herzog, Benyamin Netanyahu, İsrail hükümeti yetkilileri

Gündem: Gazze ateşkesi sonrası diplomatik temaslar, ABD-İsrail ilişkileri