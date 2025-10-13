Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) her yıl Lefkoşa Türk Belediyesi ile KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Lefkoşa Maratonu’nun son ayağı olan Halk Koşusu Lefkoşa Türk Belediyesi önünden başladı. 4 kilometrelik koşuya Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve CTP Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, milletvekilleri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile binlerce kişi katıldı.

Pek çok gösteri ve canlı müziğin de yer aldığı koşu öncesi etkinliklerde, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı da konuşma yaptı. Harmancı, maratondan elde edilecek tüm gelirin Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne spor kompleksi yapılması için kullanılacağını hatırlatarak, “KKTC’nin en özel şehrinde, en özel adımlar, en özel insanlar için atıldı” dedi.

Harmancı, Lefkoşa Maratonu’nun bir marka haline geldiğini ve koşulara 16 binin üzerinde kayıt olduğunu söyleyerek, tüm sponsorlara teşekkür etti. Harmancı, “Biz, bir arada durunca güzeliz” ifadesini kullandı.