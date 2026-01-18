İzmir’de Menzil Cemaati’ne bağlı bir şeyh, binlerce kişinin katılımıyla toplu tövbe seansı düzenledi. Programda katılımcılara hep birlikte tövbe ettirildiği anlar dikkat çekti.

Düzenlenen etkinlikte şeyhin yönlendirmesiyle kalabalık, “Ben pişmanım, keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha yapmayacağım” ifadelerini tekrar etti. Tövbe seansı sırasında ayrıca, “Gavs Hazretlerini kendime şeyh kabul ettim”sözleri de toplu şekilde dile getirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, etkinlik kamuoyunda farklı tepkilere neden oldu. Programın nerede ve hangi izinler kapsamında düzenlendiğine ilişkin detaylara dair resmi bir açıklama yapılmadı.