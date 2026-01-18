MUĞLA’nın Ula ilçesine bağlı Gökova Körfezi’nde balık avına çıkan bir teknenin batması sonucu faciaya yaşandı.Aynı aileden İ.Ö. hayatını kaybederken, teknede bulunan 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, saat 16.50 sıralarında Gökçe Sahili Ziraatçılar Koyu açıklarında meydana geldi. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu 5 metrelik fiber teknenin battığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerisevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları kapsamında İ.Ö.’nün cansız bedenine ulaşılırken, A.Ö., Y.İ., E.Ö. ve A.Ö. yaralı olarak denizden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan ilk incelemelerde, teknede bulunan kişilerin aynı aileye mensup olduğu ve balık avlamak amacıyla denize açıldıkları öğrenildi. Teknenin batma nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.