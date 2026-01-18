Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye devlet yapısına entegrasyonunu düzenleyen detaylı anlaşmayı tek taraflı olarak imzaladı. Anlaşmada, SDG adına Mazlum Abdi yerine Kandil’in imzasının talep edildiği, maddelerin ise herhangi bir müzakereye açık olmadığı vurgulandı.

Suriye hükümeti ile SDG terör örgütü arasında imzalanan anlaşma, ateşkesten askeri entegrasyona, petrol ve gaz sahalarının kontrolünden sınır kapılarına, DEAŞ tutuklularından Kürt kültürel haklarına kadar birçok kritik başlığı kapsıyor. 14 maddeden oluşan anlaşma, Suriye’nin kuzeydoğusundaki siyasi, askeri ve idari dengeleri köklü biçimde yeniden düzenlemeyi hedefliyor.

İşte Suriye Hükümeti ile SDG Arasında İmzalanan Anlaşmanın Maddeleri

1. Madde:

Suriye Hükümeti güçleri ile SDG arasında tüm cephelerde derhal ve kapsamlı ateşkes ilan edilmesi; yeniden konuşlanmanın ilk adımı olarak SDG’ye bağlı tüm askeri birliklerin Fırat’ın doğusuna çekilmesi.

2. Madde:

Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak tamamen ve derhal Suriye Hükümeti’ne devredilmesi. Tüm sivil kurumların devri ve mevcut personelin kalıcı kadroya alınmasını öngören kararnamelerin çıkarılması.

3. Madde:

Haseke vilayetindeki tüm sivil kurumların, Suriye devletinin kurum ve idari yapılarına entegre edilmesi.

4. Madde:

Tüm sınır kapıları, petrol ve gaz sahalarının kontrolünün Suriye Hükümeti’ne devredilmesi; güvenliğin düzenli devlet güçleri tarafından sağlanması ve Kürt bölgelerinin özel durumunun dikkate alınması.

5. Madde:

SDG’ye bağlı tüm askeri ve güvenlik personelinin, güvenlik soruşturmalarının ardından bireysel esasla Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına entegre edilmesi; rütbe, mali hak ve lojistik imkânların tanınması.

6. Madde:

SDG liderliğinin, eski rejim unsurlarını saflarına almaktan kaçınması ve kuzeydoğudaki eski rejim mensubu subaylara ilişkin listelerin sunulması.

7. Madde:

Haseke’de siyasi katılım ve yerel temsili güçlendirmek amacıyla bir valinin atanmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılması.

8. Madde:

Ayn el-Arab’dan ağır askeri unsurların çekilmesi, kent sakinlerinden oluşan yerel güvenlik gücünün kurulması ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı yerel polis yapısının korunması.

9. Madde:

DEAŞ tutukluları ve kamplarından sorumlu idarenin, güvenliği sağlayan güçlerle birlikte Suriye Hükümeti’ne entegre edilmesi ve tüm hukuki sorumluluğun devlete devri.

10. Madde:

SDG liderliği tarafından sunulan ve merkezi devlet yapısı içinde üst düzey askeri, güvenlik ve sivil görevlerde yer alacak aday listesinin kabul edilmesi.

11. Madde:

Kürt kültürel ve dilsel haklarının tanınmasını, vatansızlık ve mülkiyet gibi çözülmemiş sivil sorunların ele alınmasını öngören 2026 tarihli 13 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin desteklenmesi.

12. Madde:

Suriye’nin egemenliği ve bölgesel istikrar için Suriye vatandaşı olmayan PKK mensupları ve liderlerinin ülke dışına çıkarılması taahhüdü.

13. Madde:

Suriye devletinin, ABD ile koordinasyon ve Uluslararası Koalisyon üyeliği çerçevesinde DEAŞ’la mücadeleyi sürdürmesi.

14. Madde:

Afrin ve Şeyh Maksud sakinlerinin evlerine güvenli ve onurlu şekilde dönüşünü sağlamak amacıyla mutabakatlar üzerinde çalışılması.