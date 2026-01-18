Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards töreninde verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu. Büyüküstün’ün, kendisiyle röportaj yapan sunucuyla gerçekleştirdiği samimi sohbet kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

“Arapça Yerine Türkçe Öğretsem?”

Röportaj sırasında sunucunun, “Bana Arapça öğretir misin?” sorusuna Tuba Büyüküstün, “Sana Arapça yerine Türkçe öğretsem nasıl olur?” yanıtını verdi. Büyüküstün, ardından sunucuya “samimiyet” kelimesini telaffuz ettirerek keyifli anlara imza attı.

Ünlü oyuncunun bu esprili ve doğal tavrı, Joy Awards gecesinin en çok konuşulan anları arasında yer aldı.