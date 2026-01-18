Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Çirkin” dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. 25 Filmimzası taşıyan dizide, kimsesiz kalan ve büyüdüğü evin oğluna âşık olarak kaderine meydan okuyan Meryem’in sarsıcı hikâyesi ekrana taşınacak.

Senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu’nun kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Burcu Alptekin oturuyor.

Şubat Sonunda Sete Çıkıyor

Dizinin başrol karakteri Meryem’e, son dönemde peş peşe yer aldığı “Aniden” dizisi, “Yav Evi” ve “Sultana”filmleriyle dikkat çeken genç kuşağın başarılı oyuncularından Derya Pınar Ak hayat verecek.

Meryem’in büyük aşkı Kadir karakterini canlandıracak oyuncunun ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Yapımda yeni bir değişiklik olmazsa, “Çirkin” dizisinin 20 Şubat’ta sete çıkması planlanıyor.