Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Rakka’nın kontrol altına alınmasının ardından bakanlığa bağlı güvenlik birimlerinin kent genelinde konuşlandırıldığını açıkladı.

Suriye’nin Rakka ilinde, halkın ve bazı aşiret unsurlarının ayaklanmasıyla kent merkezinin büyük ölçüde SDG kontrolünden çıkarıldığı bildirildi. Benzer şekilde Deyrizor ilinde ayaklanan aşiret güçlerinin, SDG’nin işgali altındaki tüm bölgeleri kontrol altına aldığı belirtildi.

Ülke basınına konuşan el-Baba, halkın hükümet güçleriyle iş birliği içinde hareket ettiğini ve bu desteğin sahadaki çalışmaları önemli ölçüde kolaylaştırdığını vurguladı. El-Baba, “Rakka’daki halkımıza müjde veriyoruz. Durum son derece iyi ve Suriye ordusu görevini en iyi şekilde yerine getirdi” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı birimlerin, Rakka’nın kontrol altına alınmasının ardından kent genelinde güvenliği sağlamak üzere konuşlandığını aktaran el-Baba, diğer illerden iç güvenlik birimlerine bağlı takviye ekiplerin de bölgeye sevk edildiğini kaydetti.