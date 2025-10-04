Olay, 29 Eylül Pazartesi günü Mutlu Mahallesi’ndeki Lalapaşa Camii’nde meydana geldi. İddiaya göre imam odasının kilidinin kırılması üzerine yapılan ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, 2 erkek ve 1 kız çocuğunun camiye zorla girerek içeride cinsel ilişki yaşadığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin 21 yaşındaki T.G., 18 yaşındaki M.E.A. ve 16 yaşındaki S.A. olduğunu belirledi. Polis, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.G. ve M.E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten açıklama

Manisa Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Manisa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayı araştırdığını, suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Ağabeyin şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Olayın ardından S.A.’nın ağabeyi İ.A., kız kardeşine şiddet uyguladı; üzerine kaynar su döktü ve ayaklarını öptürdü. Bu anları cep telefonuyla kaydeden İ.A., görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Polis ekipleri, hızla harekete geçerek İ.A.’yı yakalayıp gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.