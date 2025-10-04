Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü münasebetiyle İstanbul Boğazı üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, turkuaz renkle aydınlatıldı.

Ankara’da ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kuleleri ile Atakule, TDT bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. Atakule’de ayrıca üye devletlerin bayrakları TDT bayrağıyla birlikte sergilendi.

TDT’nin kuruluşu ve yıl dönümü

Türk Devletleri Teşkilatı, 3 Ekim 2009’da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile temelleri atıldı ve bu yıl 16. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. TDT, üye devletler arasında iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan önemli bir platform olarak faaliyetlerini sürdürüyor.