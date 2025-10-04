Araştırmaya göre, İsrail’in “Esther Projesi” kapsamında yürüttüğü çalışma çerçevesinde, ABD merkezli “Bridges Partners LLC” şirketi, Almanya merkezli Havas Media’ya hazirandan kasım ayına kadar toplam 900 bin dolar civarında fatura kesti. Bu ödemeler, 14-18 kişilik sosyal medya fenomeni grubuna İsrail lehine içerik üretmeleri için aktarıldı.

Araştırma, ABD merkezli Quincy Enstitüsü’ne bağlı “Responsible Statecraft” dergisinde Nick Cleveland-Stout imzasıyla yayımlandı.

Kongre üyelerinden tepki

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene, katıldığı televizyon programında, sosyal medya fenomenlerinin sponsorlarını açıklamadan propaganda yapmasının Amerikan kamuoyu için rahatsız edici olduğunu belirtti. Greene, bu kişilerin FARA kapsamında kayıtlı olması gerektiğini vurguladı.

Netanyahu sosyal medyanın önemine vurgu yapmıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz hafta New York’ta yaptığı açıklamalarda sosyal medyayı “yeni bir savaş aracı” olarak nitelendirmiş ve ABD operasyonlarında İsrail’e desteğiyle bilinen Oracle şirketi ile TikTok ve X platformlarında fenomenlerin rol oynayacağını ifade etmişti. Netanyahu, ABD’de sosyal medya üzerinden İsrail lehine algının güvence altına alınması gerektiğini kaydetmişti.