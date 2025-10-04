Olay, gece saatlerinde Çamurlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, düğün salonunda sona eren tören sonrası iki arkadaş grubu arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kavga sırasında kim tarafından kullanıldığı belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlar E.K., S.Ö., A.K. ve O.Z.’ye isabet etti. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis şüphelileri arıyor

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.