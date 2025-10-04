Olay, akşam saatlerinde Akçakale ilçesi Adnan Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin avlusunda oynayan Ömer Faruk Dağ, yorgun merminin isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığıldı.

Ailenin çığlıkları üzerine ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğu Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan ilk kontrolde, merminin çocuğun göz çevresine isabet ettiği belirlendi. Tedavi sonrası Ömer Faruk Dağ taburcu edildi.

Polis inceleme başlattı

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak delil topladı. Dağ ailesi, çocuklarının kör olmaktan kurtulduğunu belirterek, magandaların yakalanarak cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.