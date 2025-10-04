Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre görev dağılımı şu şekilde belirlendi:
Başkan:
-
Sadettin Saran: Fenerbahçe SK Başkanı & Erkek Futbol Şubesi, Denetim
Yönetim Kurulu Üyeleri:
-
Murat Salar: Başkan Vekili & Denetim, Bütçe, Finans, Mali Denetim, Muhasebe, Vergi
-
Orhan Demirel: Genel Sekreter & İdari İşler ve Satın Alma, Üye İlişkileri, İnsan Kaynakları, Denetim, Kadın-Erkek Voleybol Şubesi
-
Adem Köz: Spor Şubeleri Sorumlusu & Stat Yönetimi, Üye İlişkileri, İnsan Kaynakları, Taraftar İlişkileri, Stat Turu
-
Ertan Torunoğulları: Erkek Futbol Şubesi
-
Taner Sönmezer: Gelir Yaratma ve Pazarlama, Dış İlişkiler, Kamu İlişkileri, İş Geliştirme ve Yeni Projeler
-
Cem Ciritci: Erkek Basketbol Şubesi, İş Geliştirme ve Yeni Projeler
-
Ali Gürbüz: Hukuk İşleri Sorumlusu, Basın Sözcüsü
-
Burçin Gözlüklü: Finans, Vergi, Bütçe, Mali Denetim, Muhasebe
-
Ahmet Murat Emanetoğlu: Masa Tenisi Şubesi, Tekerlekli Basketbol Şubesi
-
Olcay Doğan: Mali Denetim, Vergi, Bütçe, Finans
-
İlker Alkun: Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman, Boks Şubesi
-
Ufuk Şansal: Kadın Basketbol Şubesi, Kadın Futbol Şubesi
-
Erdem Sezer: Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman, Yüzme Şubesi
-
Ozan Vural: Futbol Altyapı Şubesi, Spor Okulları, Atletizm Şubesi
Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri:
-
Ertuğrul Eren Ergen: Şube ve Dernekler, Taraftar İlişkileri
-
İlyas Yılmaz: Tesisler, Catering, Müze Yönetimi
-
Gürhan Taşkaya: IT, Dijital, Basın Sözcüsü
-
İlker Arslan: Kürek Şubesi, E-Spor Şubesi
-
Zeynep Yalım Uzun: FB TV, FB Radyo, Kurumsal İletişim, Sosyal Sorumluluk, FB Çocuk ve Gençlik Kulübü
-
Serhan Yılmaz: IT, Dijital, Eğitim Kurumları, Eğitim Tesisleri
-
Orkan Orakçıoğlu: Fenerium, Yelken Şubesi
Kulüp açıklaması
Fenerbahçe Spor Kulübü, görev dağılımının Başkan Sadettin Saran önderliğinde kulüp içi yönetim ve şubelerin daha etkin çalışmasını sağlamak amacıyla yapıldığını bildirdi.