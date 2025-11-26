UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Union Saint-Gilloise’ı konuk etti. Maça topa hâkim başlayan sarı-kırmızılılar, ilk yarıda pozisyon üretmekte zorlandı ve devre 0-0 sonuçlandı.

Belçika Ekibi 57. Dakikada Öne Geçti

İkinci yarıya daha etkili başlayan Union Saint-Gilloise, 57. dakikada Promise David’in golüyle öne geçti. Öne geçtikten sonra savunmasını sıkılaştıran Belçika temsilcisine karşı Galatasaray, baskı kurmasına rağmen gol üretmeyi başaramadı.

Karşılaşmanın 89. dakikasında Arda Ünyay, ikinci sarı kartla oyundan atıldı. Mücadele 1-0 Belçika ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

33 Maçlık İç Saha Serisi Bitti

Galatasaray, bu mağlubiyetle birlikte RAMS Park’taki 33 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.

Sarı-kırmızılıların bu süreçte:

24 Süper Lig

5 UEFA Avrupa Ligi

2 Ziraat Türkiye Kupası

2 UEFA Şampiyonlar Ligi

olmak üzere toplam 33 resmi maçta 24 galibiyet, 9 beraberlik almıştı.

Son iç saha yenilgisi ise geçtiğimiz sezon Young Boys’a karşı 1-0 kaybedilen mücadeleydi.

Galatasaray Tarihi Rekoru Kaçırdı

Union Saint-Gilloise yenilgisiyle Galatasaray’ın üst üste 4 Şampiyonlar Ligi galibiyetiyle kırmayı hedeflediği tarihî seri sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, daha önce:

Eintracht Frankfurt’a 5-1 kaybetmiş,

Liverpool’u 1-0,

Ajax'ı 3-0 mağlup ederek üst üste üç maç kazanmıştı.

Ajax’ı 3-0 mağlup ederek üst üste üç maç kazanmıştı.

Bu sonuçla Avrupa’daki güzel seri de bozuldu.

Belçika Takımlarına Karşı Galibiyet Hasreti Sürüyor

Galatasaray, Avrupa kupalarında Belçika ekiplerine karşı oynadığı 9 maçta da galibiyet alamadı.

Önceki karşılaşmalar:

Club Brugge: 3 beraberlik, 1 mağlubiyet

Anderlecht: 1 beraberlik, 3 mağlubiyet

Union SG: 1 mağlubiyet

Toplam: 9 maç – 0 galibiyet

14 Maç Sonra İlk Kez Gol Atamadı

Union Saint-Gilloise maçı, Galatasaray’ın Avrupa arenasında 14 maç sonra gol atamadığı ilk karşılaşma oldu.

Son gol atmadan biten mücadele yine Young Boys’a karşı oynanmıştı.

Arda Ünyay İlk Şampiyonlar Ligi Maçında Kırmızı Kart Gördü

18 yaşındaki genç oyuncu Arda Ünyay, kariyerindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi maçına 53. dakikada dahil oldu.

Ancak 89. dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kırmızı kartın ardından tribünler genç oyuncuya alkışlarla destek verdi; teknik direktör Okan Buruk ise Ünyay’ı teselli etti.