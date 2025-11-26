İstanbul Maratonu kapsamında İyilik Peşinde Koş - Adım Adım Platformu üzerinden toplam 10 bin 834 kampanya yürütüldü ve 95 bin 536 bağış gerçekleştirildi. Toplanan bağışlar, eğitimden sağlığa, arama-kurtarmadan doğaya, çocuklardan yaşlılara, sokak hayvanlarından doğal yaşamdaki hayvanlara kadar birçok alanda kullanılacak.

Prof. Dr. Bilge Donuk: “İstanbul Maratonu Büyük Bir Miras Bırakıyor”

İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, İstanbul Maratonu’nun sadece sportif başarıyla değil, toplumsal etkisiyle de ön plana çıktığını vurguladı:

“Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu, ülkemizin ve Avrupa’nın önde gelen organizasyonları arasında yer almaktadır. Bu yıl 166 milyon lirayı aşan bağış miktarı, maratonun sosyal sorumluluk ve yardımseverlik boyutunun her geçen yıl büyüdüğünü gösteriyor. İstanbul Maratonu, sivil toplum kuruluşları için önemli bir finansal kaynak sağlarken, toplumsal farkındalığın artmasına da katkıda bulunuyor.”

Avrupa Maratonları Bağış Sıralaması: İstanbul Üçüncü

Avrupa’daki maratonlar arasında en yüksek bağış Londra Maratonu’nda toplandı. Bu yıl 99 milyon Euro bağış yapılan Londra’yı, 6 milyon Euro ile Berlin Maratonu izledi. İstanbul Maratonu ise 3 milyon 386 bin Euro ile Avrupa’nın üçüncü en yüksek bağış miktarına sahip maratonu oldu.

İstanbul Maratonu, önümüzdeki yıllarda da toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve geniş katılımlı bir “iyilik koşusu” olarak öne çıkmayı sürdürecek.