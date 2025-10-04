Olay, akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesi Kızlaç mevkisindeki Aslanlı Tüneli girişinde meydana geldi. Osmaniye’den Gaziantep yönüne seyir halinde olan yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen TIR’a arkadan çarptı.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

Kazada, otobüste bulunan yolculardan 8’i yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Trafik kontrollü sağlandı, inceleme başlatıldı

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı ve olayın nedeni araştırılıyor.