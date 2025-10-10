GONCAGÜL KONAŞ



Başkent Ankara, bu kez Anadolu’nun lezzetleriyle buluşacak. Kırsal Kalkınma ve İklim Değişikliği Derneği (AKİDER) öncülüğünde düzenlenen “Ankara Gastrofest” için geri sayım başladı. 24-25-26 Ekim tarihlerinde Gençlik Parkı’nda gerçekleştirilecek festival, Türkiye’nin dört bir yanından şefleri, gastronomi uzmanlarını, sanatçıları ve ziyaretçileri bir araya getirecek. “Gastronomi sadece yemek değildir” mottosuyla hazırlanan etkinlikte, Atatürk’ün sevdiği yemeklerden Ankara mutfağının geleneksel lezzetlerine, konserlerden atölyelere kadar zengin bir içerik yer alacak.

“BAŞKENTİN KADİM MUTFAK MİRASI UNESCO HEDEFİYLE BULUŞUYOR”

Anadolu Kırsal Kalkınma ve İklim Değişikliği Derneği’nin “Başkent Ankara Gastronomisinde merkezi olacak, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olmak üzere hazırlanan projesi” kapsamında hayata geçirilen “Tarihten Günümüze Ankara Medeniyetleri ve Mutfakları: Ankara Gastronomi Festivali”, Ankara’nın köklü kültürel zenginliğini mutfak mirasıyla birleştiren çığır açıcı bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Festivalin temel amacı; Ankara'nın geleneksel mutfak kültürünü görünür kılmak, bu mirası genç kuşaklara aktarmak ve sürdürülebilir yerel kalkınmaya katkı sunmak. Üç gün sürecek şölen boyunca, Hititler, Frigler, Doğu Roma, Ahi Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti gibi farklı medeniyetlere ait mutfaklar gün yüzüne çıkarılacak.

Etkinlik, sadece bir yemek festivali olmanın ötesinde; eğitim, turizm ve yerel üretici desteğini birleştiren çok boyutlu bir kültürel strateji sunuyor. Bu kapsamda festival, Ankara’nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında dahil edilmesi için atılmış stratejik bir adım niteliği taşıyor.

“GENÇLİK PARKI’NI KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ YAPMAK İSTİYORUZ”

Kırsal Kalkınma ve İklim Değişikliği Derneği Genel Başkanı Rasim Uzun, festivalin Gençlik Parkı’nda yapılmasının özel bir anlamı olduğunu belirterek, “Çocukluğumuzun Gençlik Parkı’nı Ankara’nın sanat ve kültür merkezi yapmak üzere yola çıktık. Bu konuda Ankara Kent Konseyi Genel Koordinatörü Ömer Şambay’a ve Gençlik Parkı tahsisleri için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz.” dedi. Uzun, festivalin sadece bir etkinlik değil, Ankara’ya kültürel bir katkı olacağını vurguladı.

“GASTRONOMİ SADECE YEMEK DEĞİLDİR”

Türkiye Gastronomi Federasyonu Başkanı Dr. Yılmaz Seçim, gastronominin çok yönlü bir alan olduğuna dikkat çekerek, “Aslında gastronomi dediğimizde aklımıza sadece yemek gelmiyor. Bu festivalde bunu göstereceğiz. Bilim insanları, aşçılar, şefler, öğrenciler katılacak. Workshoplar, paneller, yarışmalar olacak; herkes bu işin bir parçası olacak.” ifadelerini kullandı.

Seçim, gastronomi ile aşçılık arasındaki farkı ise şöyle açıkladı: “Gastronomi; yemeği, tarihi, kültürü, kimyayı, müziği hatta hekimliği içine alan geniş bir kavram. Aşçılık, gastronominin içinde yer alıyor. Bizim amacımız sadece yemek yapmak değil, yemeğin kültürünü ve tarihini de anlatmak.”

“ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ YEMEKLER DE YAPILACAK”

Festival Komite Başkanı Şükran Çiftçi, etkinliğin içeriğine dair bilgi vererek, “Birinci önceliğimiz Ankara yemekleri. Geçmişten günümüze Ankara mutfağını tanıtacağız. Atatürk’ün sevdiği yemekler, Frigler’den Doğu Roma’ya, Ahi Cumhuriyeti’nden Cumhuriyet dönemine kadar birçok medeniyetin mutfağı bu festivalde yer alacak.” dedi.

Çiftçi, festivalin eğitim yönüne de dikkat çekerek, “Yaptığımız çalışmaları dijital ortama taşıyacağız. Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğüyle görüşüyoruz. Bu içerikler, liselerde ‘Ankara yemekleri’ dersi olarak okutulabilecek.” açıklamasında bulundu.

“350 KONUK VE ULUSLARARASI ŞEFLER GELİYOR”

Festivalin kapsamının ulusal boyutu aştığını belirten Dr. Seçim, “Türkiye’nin dört bir yanından 350’ye yakın misafir gelecek. Bu bir başlangıç. Önümüzdeki yıl uluslararası bir organizasyona dönüşecek. Ancak bu yıl da Rusya ve Yunanistan’dan şefler aramızda olacak.” dedi.

“DEVLET VE YEREL YÖNETİM DESTEĞİYLE YAPIYORUZ”

Gazetecilerin “Devletten maddi destek alındı mı?” sorusuna yanıt veren Rasim Uzun, “Bu bir İçişleri Bakanlığı projesi. Onay aşamasında. Ancak bütçe çıkmasa da biz bu festivali yapacağız dedik, Ankara’ya borcumuz var. Büyükşehir Belediyesi salon ve alan tahsisi dahil her türlü desteği veriyor. Valiliğimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğü de öğrenciler ve kortej için gerekli desteği sağladı.” ifadelerini kullandı.

“ANKARA’NIN KENDİ SANATÇILARI SAHNEDE OLACAK”

Festivalde konser ve kültürel etkinlikler de yer alacak. Şükran Çiftçi, “Kültür Bakanlığı bize ‘İstediğiniz sanatçıları verin’ dedi. Cuma günü Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan Türk sanat müziği konseri, Cumartesi günü Kent Orkestrası ve genç pop sanatçılarıyla konserimiz olacak. Ayrıca Ankara’nın yerel sanatçılarından Ali Sertaş sahne alacak.” bilgisini paylaştı.