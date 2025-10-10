Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim’in senaryosunu kaleme aldığı, 15 dakikalık 3 bölümden oluşan “Castle Walls”, son dönemde Assassin’s Creed Mirage ile yeniden gündeme gelen Alamut Kalesi’nin gizemli atmosferini merkezine alıyor. Ay Yapım’ın hikaye anlatımındaki deneyimi, ileri düzey yapay zeka teknolojileriyle birleşerek seyirciye benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

AY YAPIM’da yeni bir dönem başlıyor: Geleceğin hikayesinin kapıları aralanıyor!



Ay Yapım, yeni şirketi AI YAPIM ile sınırları zorluyor, hikaye anlatımı artık bambaşka bir boyuta taşınıyor! Yapay zekâyı yaratıcılığın ortağı haline getiren ilk dizimiz “CASTLE WALLS”un ilk… pic.twitter.com/Wg1NYVO39L — AY YAPIM (@ayyapim) October 9, 2025

Yapay Zeka ile Yeniden Tanımlanan Yapım Süreci

Proje, ChatGPT, MidJourney, Runway, Google Nano Banana, Veo, Kling, ComfyUI ve Topaz gibi gelişmiş araçlarla desteklendi. Seslendirme ve dublaj süreçlerinde ise Runway ve ElevenLabs teknolojileri kullanıldı.

AI Yapım’ın kendi geliştirdiği AI Yapim Storyboard aracıyla tüm yapım hattı tasarlanırken, Ay Yapım’ın arşivinde eğitilen AYDNA 1.0 adlı özel video difüzyon modeli projeye entegre edildi.

“Yapay Zekayı Yaratıcı Bir Ortak Olarak Görüyoruz”

Ay Yapım CEO’su Kerem Çatay, açıklamasında şunları söyledi:

“AI Yapım, insan hayal gücüyle yapay zeka yeniliğini birleştirerek hikaye anlatımının yeni çağını şekillendirmek için kuruldu. Castle Walls sayesinde yapay zekayı klasik bir hikayeye taşıyarak daha geniş düşünebildik. İyi hikayelerin kalbinde yatan insan ruhunu merkeze almayı sürdürüyoruz.”

Yayın Planı

“Castle Walls”, bu yılın ilerleyen dönemlerinde Türkiye’de ulusal televizyon kanallarında ve uluslararası bir dijital platformda izleyiciyle buluşacak.

Ay Yapım, bu projeyle birlikte “yaratıcılığın geleceğini yapay zekayla birlikte yazma” hedefini güçlü bir şekilde ortaya koyuyor.