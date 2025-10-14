Bartın'da sabah saatlerinde Bartın Üniversitesi Kutlubeyyazıcılar Kampüsü'nde dikkat çeken bir olay yaşandı. Kampüs içerisindeki inşaat alanında çalışan işçiler, duydukları sesler üzerine 3 metre derinliğinde su dolu bir çukuru kontrol etti. Çukurda çırpınan bir tilki olduğunu fark eden işçiler, hemen kurtarma çalışması başlattı.

İnşaat sahasında bulunan vinç yardımıyla çukura inen bir işçi, ıslanan ve çıkmakta zorlanan tilkiyi elleriyle yakalayarak yukarı çıkardı. Kurtarılan tilki, kısa bir süre dinlendikten sonra ormana doğru koşarak uzaklaştı.

Tilkinin kurtarılma anları, inşaat işçileri tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Olay, kampüste duyarlı bir davranış olarak takdir topladı.