Bartın'da kent merkezine ayı indi
Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Uluköy köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan A.A. (23) ve A.Ç. (26) mantar toplamak için ormana gitti. Havanın kararmasıyla, yönlerini kaybeden 2 kişi evlerine dönmedi. Ailenin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ormanda yaptıkları 5 saatlik arama sonunda, saat 23.00 sıralarında, kayıp 2 kişi evlerinden yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulundu. Sağlık durumlarının iyi olduğu görülen 2 kişi, ekiplere teşekkür etti. (DHA)

Kaynak: DHA