Ankara’nın Çankaya ilçesinde gerçekleştirilen Balaban Fight Arena MMA Organizasyonu, genç yeteneklerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Turnuvaya katılan 2023 Nallıhan Spor Kulübü sporcuları, üç farklı yaş kategorisinde 3 ünvan kemeri kazanarak ilçeye büyük gurur yaşattı.

3 Genç Sporcu, 3 Şampiyonluk Kemeri

15 yaşındaki Meriç Okyay,

16 yaşındaki Gürkan Taş ve

15 yaşındaki Selman Bereketoğlu,

rakiplerini yenerek BFA (Balaban Fight Arena) MMA ünvan kemeri kazanmayı başardı.

Bu başarı, hem kulüp hem de Nallıhan ilçesi adına önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

Kulüp Başkanı Mustafa Çetin: “Önce Ahlak, Sonra Başarı”

2023 Nallıhan Spor Kulübü Başkanı Mustafa Çetin, yaptığı açıklamada sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek şunları söyledi:

“Nallıhan’a 3 kemerle dönmenin gururunu yaşıyoruz. Kulüp olarak gençlerimizi sadece spora değil; kötü alışkanlıklardan uzak, ahlaklı, geleneklerine bağlı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz.”

Çetin, gençlerin bu tür organizasyonlarda başarılı olmasının, hem spor altyapısının gelişmesine hem de toplumsal motivasyonun artmasına katkı sağladığını vurguladı.

Nallıhanlı Sporcular Türkiye'de Adından Söz Ettiriyor

Genç yaşta ulusal düzeyde gösterdikleri başarıyla dikkat çeken sporcular, MMA camiasında da ilgiyle takip ediliyor. Bu başarı, Nallıhan Spor Kulübü'nün MMA branşında ne kadar sistemli çalıştığının da bir göstergesi oldu.