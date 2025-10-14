İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, JASAT tarafından yapılan çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 9 Ağustos 2015’te Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir mağara içerisinde tanınmayacak biçimde bir ceset bulundu. Yapılan çalışmalar sonucu maktulün kimliğinin G.B. olduğu belirlendi. Olaydan 10 yıl sonra JASAT ekipleri yeni yöntemlerle failin peşine düştü. M.B. isimli erkek şüphelinin cinayeti işlediği tespit edildi. Yakalanan şüpheli, adalete teslim edildi.

3 Nisan 2007’de de Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Gönen Çayı içerisinde bir erkek cesedi bulundu. O dönemdeki mevcut delillerden şüphelilere ulaşılamadı. 2025 yılında özel bir ekip oluşturularak dosya yeniden incelendi. Yaklaşık 6 ay süren titiz çalışmalar sonucu, 6 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı. Cinayeti işlediği tespit edilen 1 şüpheli JASAT ekibi tarafından yakalandı.

103 ŞÜPHELİ YAKALANDI

JASAT ekipleri daha önce de Şanlıurfa’da Zehra bebeğin failini 11 yıl sonra, Bingöl'de ise isimsiz bebeğin katillerini 25 yıl sonra yakalamıştı. Bu kabine döneminde JASAT tarafından 10 yıldan uzun süredir aranan toplam 103 şüpheli yakaladı. (DHA)