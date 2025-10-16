Ankara Kulübü Derneği, türkü dostlarını, Ankaralı hemşehrilerini ve üyelerini bu anlamlı topluluğa katılmaya davet ediyor. Türk Halk Müziği’ne gönül veren herkes, bu toplulukta yer alma fırsatına sahip.

“9/8’lik Kıyamet” Etimesgutlu Tiyatroseverleri Büyüledi!
“9/8’lik Kıyamet” Etimesgutlu Tiyatroseverleri Büyüledi!
İçeriği Görüntüle

Katılım ve İletişim Bilgileri:

  • Koordinasyon: Ankara Kulübü Derneği Genel Başkan Yardımcısı Emel Koç

  • İletişim Numarası: 0 544 362 73 05

🎶 Türkülerle bir araya gelmek, kültürümüzü yaşatmak ve paylaşmak isteyen herkesi Ankara Kulübü THM Topluluğu’na bekliyoruz.

Dr. Metin Özaslan
Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı

Muhabir: Uğurcan Bayrakdar