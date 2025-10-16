Ankara Kulübü Derneği, türkü dostlarını, Ankaralı hemşehrilerini ve üyelerini bu anlamlı topluluğa katılmaya davet ediyor. Türk Halk Müziği’ne gönül veren herkes, bu toplulukta yer alma fırsatına sahip.

Katılım ve İletişim Bilgileri:

Koordinasyon: Ankara Kulübü Derneği Genel Başkan Yardımcısı Emel Koç

İletişim Numarası: 0 544 362 73 05

🎶 Türkülerle bir araya gelmek, kültürümüzü yaşatmak ve paylaşmak isteyen herkesi Ankara Kulübü THM Topluluğu’na bekliyoruz.

Dr. Metin Özaslan

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı