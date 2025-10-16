Ziyarette TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ve A Milli Takım Tercümanı Gaetano Daniele Salierno ile İtalya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Marco Brunelli de hazır bulundu.

İtalya’da, 15-17 Ekim tarihleri arasında Napoli’de düzenlenecek Akdeniz Diyalog Forumu’na (MED) katılmak üzere bulunan Başkan Hacıosmanoğlu, Gravina ile Türkiye ve İtalya’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları ve güncel futbol gündemine dair görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret, iki federasyon heyetlerinin karşılıklı Türkiye ve İtalya milli takımları formalarını takdim etmesi ve çeşitli hediyelerle sona erdi.