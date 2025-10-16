Özbudun, 24 Kasım’da HSK’nın bir üyesinin görev süresinin tamamlanacağını hatırlatarak, boşalacak üyelik için seçim sürecinin başlatıldığını belirtti. Başvuruların Resmî Gazete ve TBMM internet sitesinde yayımlandığını ifade eden Özbudun, toplam 31 başvuru yapıldığını; bunlardan 7’sinin üniversite öğretim üyeleri, 24’ünün avukatlar tarafından yapıldığını açıkladı.

Alt komisyonun, Karma Komisyonun yerleşik uygulamaları ve başvuru sayısı dikkate alınarak kurulmasının uygun görüldüğü belirtildi. Önerge oy birliğiyle kabul edildi ve alt komisyon resmen oluşturuldu. Alt komisyon, AK Parti’den 3, CHP’den 1 ve DEM Parti’den 1 üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşacak.

Bu komisyon, HSK üyesi seçimi sürecinde başvuruları değerlendirecek ve önerilerini Karma Komisyona sunacak.