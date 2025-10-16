Dünyaca ünlü giyim markası Mango, müşteri verilerinin bir kısmının yetkisiz erişime maruz kaldığını kabul etti. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, olay dış pazarlama hizmeti sağlayan bir sistemde meydana geldi.

Mango, sızıntının kapsamını sınırlı göstermeye çalışsa da, yapılan açıklamada isim, ülke, posta kodu, e-posta adresi ve telefon numarası gibi kişisel verilerin açığa çıktığı belirtildi. Firma, soyadların ve kurumsal altyapının tehlikeye girmediğini iddia etti.

Ancak uzmanlar, bu tür bilgilerin bile dolandırıcılık, kimlik avı ve reklam amaçlı istismarlarda kullanılabileceğine dikkat çekiyor. Mango’nun “her şeyin normal şekilde işlediği” yönündeki vurgusu, olayın ciddiyetini hafifletme çabası olarak değerlendiriliyor.

Veri güvenliği konusunda sorular artarken, markanın kaç müşterinin etkilendiğine dair net bir rakam paylaşmaması da tepki çekti. Şirketin, Avrupa’daki GDPR (Genel Veri Koruma Tüzüğü) kapsamında olası yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.