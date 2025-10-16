Türkiye’de iş hayatındaki memnuniyetsizlik oranları üzerine yapılan son araştırma, çalışanların mesleklerine göre mutluluk seviyelerini ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de en mutsuz meslek grubu muhasebeciler oldu.

Listenin İlk 8 Sırası Şöyle:

Muhasebeci Kasiyer Güvenlik Görevlisi Gözetmen Sunucu Saha Servis Mühendisi Müşteri Hizmetleri Uzmanı Hemşire

Uzmanlar Ne Diyor?

İş psikologlarına göre, bu mesleklerde çalışanların mutsuzluk sebepleri arasında düşük maaşlar, uzun çalışma saatleri, yoğun stres ve takdir görmemek gibi etkenler öne çıkıyor. Özellikle muhasebecilik gibi sürekli denetim ve hata toleransının çok düşük olduğu mesleklerde tükenmişlik oranının arttığı belirtiliyor.

Hemşireler Neden Listede?

Sağlık sektöründe çalışan hemşirelerin listede yer alması dikkat çekti. Pandemi sonrası artan iş yükü, vardiyalı çalışma sistemi ve hasta yakınlarıyla yaşanan zorluklar, hemşirelerin iş memnuniyetini olumsuz etkileyen faktörler arasında.