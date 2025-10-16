Türkiye’de 2025 yaz mevsimi (haziran, temmuz, ağustos) son 55 yılın en sıcak ikinci yazı olarak kayıtlara geçti. Uzun yıllar yaz mevsimi ortalama sıcaklığı 24 derece olarak ölçülürken, bu yıl ortalama sıcaklık 1,5 derece artışla 25,5 dereceye ulaştı.

En sıcak ikinci yaz: 2025

Son 55 yılın en sıcak yazı 26,1 dereceyle 2024’te yaşanırken, bu yılın yaz mevsimi 25,5 dereceyle ikinci sırada yer aldı. Türkiye genelinde sıcaklık ortalamaları mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

Bölgesel sıcaklık artışları

Bu yaz sıcaklıklar özellikle Trakya, Ege Bölgesi'nin büyük bölümü, Kocaeli, Gökçeada, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Florya, Geyve, Burdur, Isparta, Beyşehir, Fethiye, Senirkent, Dinar, Eğirdir, Tefenni, Kozan, Elmalı, İslahiye, Kale-Demre, Çankırı, Eskişehir, Ereğli, Polatlı, Çiçekdağı, Kulu, Karapınar, Sivrihisar, Nallıhan ve Beypazarı çevrelerinde mevsim normallerinin üzerine çıktı.

Yurdun diğer kesimlerinde ise sıcaklıklar mevsim normallerine yakın gerçekleşti.

Türkiye’nin yeni sıcaklık rekoru: 50,5 derece

Yaz aylarında ölçülen ekstrem sıcaklık değerlerine göre, en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,2 dereceyle Erzurum’da, en yüksek sıcaklık ise 50,5 dereceyle Şırnak’ın Silopi ilçesinde kaydedildi.

25 Temmuz’da Silopi’de ölçülen 50,5 derece, Türkiye’nin yeni maksimum sıcaklık rekoru olarak tarihe geçti.

Aylık sıcaklık ortalamaları

2025 yılı temmuz ayı, 26,9 dereceyle son 55 yılın en sıcak temmuz ayı oldu.

Haziran ve ağustos ayları ise son 55 yılın en sıcak dördüncü haziran ve ağustos ayları olarak kayda geçti.

Temmuz 2025: 26,9 derece (normallerin 1,9 derece üzerinde)

Ağustos 2025: 26,5 derece (normallerin 1,4 derece üzerinde)

Meteoroloji verilerine göre, yaz mevsimindeki ekstrem minimum sıcaklıklar da uzun yıllık ortalamaların üzerinde gerçekleşti. Uzmanlar, sıcaklık artışlarının iklim değişikliğinin etkilerini açıkça gösterdiğine dikkat çekiyor.