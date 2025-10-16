İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

Başsavcılık, 7 kişi hakkındaki soruşturmanın Ufuk Turizm A.Ş’nin mali zafiyetinden yararlanılarak borçlandırıldığı, bu borç üzerinden faizle kazanç sağlandığı ve şirketin Bodrum Torba’daki “The Plaza Bodrum” (eski Jumeirah, Paramount, Be Premium) otelinin üst hakkının yasa dışı biçimde devralındığı iddiasıyla yürütüldüğünü açıkladı.

ÜNLÜ OTEL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, The Plaza Bodrum Oteli’ne ve şirket ortaklık paylarına el konulduğunu açıkladı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.