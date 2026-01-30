Bankada “ek hesap” kullanan milyonlarca kişi için yeni bir dönem başlıyor. Devlet, kontrolsüz borçlanmaya frene basmaya hazırlanıyor. Yapılması planlanan düzenlemeyle birlikte bankalar, ek hesap limitlerini eskisi gibi keyfine göre artırmayacak.

Yeni sisteme göre ek hesap limitleri, kişinin resmi gelirine bakılarak belirlenecek. Maaş ne kadarsa, limit de ona göre olacak. Düşük geliri olanların ek hesap limiti azalacak, geliri olmayanların ise ek hesabı tamamen kapatılabilecek.

Şu anda birçok vatandaş, maaşının çok üzerinde ek hesap kullanıyor. Ancak yüksek faiz nedeniyle bu borç kısa sürede büyüyor, ay sonu gelmeden bütçeyi zorluyor. Ekonomi yönetimi de bu tabloyu tersine çevirmek istiyor.

Düzenleme yürürlüğe girdiğinde bankalar mevcut ek hesapları tek tek gözden geçirecek. Vatandaşlar bir sabah uyanıp limitinin düşürüldüğünü ya da sıfırlandığını görebilir.

Kısacası ek hesap, eskisi gibi “yedek maaş” olmayacak. Cebindeki para ne kadarsa, bankadaki limit de ona göre şekillenecek.