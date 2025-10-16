Kırşehir'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi ve yurda yasa dışı yollardan girenlerin tespiti için çalışma başlattı.

Kent genelinde yapılan denetimlerde, ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan ve yasa dışı yollardan giriş yapan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Afganistan, Suriye, Irak ve Sudan uyruklu düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.