Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunun 13 Ocak’ta gerçekleştirdiği toplantıda, yasa dışı reklam faaliyetlerine yönelik önemli kararlar alındığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplantının ana gündem maddelerinden birinin yasa dışı bahis ve kumar reklamları olduğu belirtildi. Yapılan incelemeler sonucunda, tüketicileri yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönlendirdiği tespit edilen, yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile bağlantılı yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin sorumluları hakkında adli süreçlerin başlatılabilmesi amacıyla ilgili kurumlara gerekli başvuruların yapılacağı kaydedildi.