Geliştirilen sistem, Matrix-Inverse Targeting (MINT) adı verilen nanopartiküller sayesinde çalışıyor. Bu partiküller, kıkırdakta hastalığa bağlı oluşan biyokimyasal değişimleri algılayarak, en ağır hasarın bulunduğu bölgelere otomatik olarak birikiyor. Böylece klasik “yapay hedefleme” yöntemlerine gerek kalmıyor.

Araştırmaya göre, osteoartrit ilerledikçe kıkırdak dokuda bulunan glikozaminoglikanlar azalıyor ve doku yük dengesi değişiyor. MINT nanopartiküller, bu değişimi avantaja çevirerek doğrudan kıkırdak lezyonlarını hedef alıyor.

mRNA Yüklü Nanopartiküller Umut Veriyor

Nanopartiküller, ghrelin mRNA ile yüklendiğinde dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Klinik öncesi çalışmalarda;

Kıkırdak yıkımının azaldığı

Enflamasyonun baskılandığı

Anormal kemik değişimlerinin gerilediği

Ağrıya bağlı sinyallerin önemli ölçüde düştüğü

tespit edildi.

Klasik Eklem Enjeksiyonlarıyla Uyumlu

Yeni platformun bir diğer avantajı ise mevcut eklem içi enjeksiyon yöntemleriyle uyumlu olması. Ayrıca hastalığın şiddetine göre kendini adapte edebilen sistemin, ilerleyen süreçte birden fazla RNA temelli tedaviyi destekleyebileceği belirtiliyor.

Bilimsel Yayın: Nature Nanotechnology

Çalışma, dünyanın en saygın bilim dergilerinden biri olan Nature Nanotechnology’de yayımlandı. Uzmanlara göre bu teknoloji, kişiselleştirilmiş ve hassas tıp uygulamalarında büyük bir sıçrama anlamına geliyor.

Kireçlenme Tedavisinde Yeni Bir Dönem mi?

Osteoartrit, dünya genelinde milyonlarca insanın yaşam kalitesini düşüren kronik bir hastalık olarak biliniyor. Akıllı nanopartiküllerle geliştirilen bu yöntem, ilerleyen yıllarda cerrahiye gerek kalmadan hastalığın seyrini yavaşlatan hatta durduran tedavilerin önünü açabilir.

Bilim dünyası, bu buluşun insan deneylerine taşınmasını ve klinik uygulamalardaki etkilerini yakından takip ediyor.

