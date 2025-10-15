Giresun’un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin park halindeki TIR’a arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Görele’ye bağlı Çavuşlu beldesinde meydana geldi. Trabzon’dan Giresun yönüne seyir halinde olan Temel Altuntaş (41) yönetimindeki 29 AAB 270 plakalı kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan Bülyami İskender (47) idaresindeki Azerbaycan plakalı TIR’a arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan Ayşe Kuruhaliloğlu (63) olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Temel Altuntaş ve Nursel Kuruhaliloğlu (38) ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.