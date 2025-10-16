Pursaklar Belediyesi’ne bağlı Nezaket Okullarında gerçekleştirilen etkinliklerde, öğrenciler, Nezaket Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen etkinliklerde günlük yaşamda nezaketli davranışların ne kadar değerli olduğunu keşfetti.

‘‘Nezaket, sevgiyle yoğrulmuş bir toplumun temelidir’’

Nezaketi sevgiyi büyüttüğü ve saygıyı öğrettiğini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Nezaket, sevgiyle yoğrulmuş bir toplumun temelidir. Çocuklarımızın küçük yaşta saygı, paylaşma ve güzel konuşma alışkanlığını kazanması bizler için çok kıymetli. Çocuklarımızın bu değerleri içselleştirerek büyümesi, geleceğimizin daha saygılı, daha duyarlı ve sevgi dolu bir toplum olması anlamına geliyor. Pursaklar Belediyesi olarak, Nezaket Okullarımızda çocuklarımızın iyi insan olma yolunda attıkları her adımı destekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki; iyi bir gelecek, iyi yetişmiş, kalbi nezaketle dolu çocuklarla mümkündür. Tüm yavrularımızın Nezaket Haftası’nı kutluyor, onların her biriyle gurur duyduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum’’ dedi.

Nezaket Haftası kapsamında 5 farklı Nezaket Okulunda düzenlenen bu anlamlı etkinliklerle öğrenciler, küçük davranışların büyük farklar yaratabileceğini bir kez daha öğrendi.