Türk televizyon tarihine damga vuran “Yabancı Damat” dizisinde “Memik Dede” karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında yaşamını yitirdi.
Usta tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun vefatı sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Türk seyircisinin özellikle “Yabancı Damat” dizisindeki “Memik Dede” rolüyle sevdiği Güzelbeyoğlu, uzun yıllar boyunca sahne ve ekranlarda unutulmaz performanslara imza atmıştı.
90 yaşında hayata veda eden sanatçının cenaze törenine ilişkin detayların ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.
Muhabir: Zehra Önen