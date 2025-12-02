MKE Ankaragücü Başkanı Nuri Muhammet Yaman ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz’ı ziyaret etti.

Ziyarette, Başkan Yaman, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na kulübün formasını hediye etti. Kulüp, misafirperverliklerinden dolayı TFF yönetimine teşekkürlerini iletti.

Muhabir: Haber Merkezi