MKE Ankaragücü Başkanı Nuri Muhammet Yaman ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz’ı ziyaret etti.

Ziyarette, Başkan Yaman, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na kulübün formasını hediye etti. Kulüp, misafirperverliklerinden dolayı TFF yönetimine teşekkürlerini iletti.

Kulüp Başkanımızdan TFF’ye Ziyaret



Kulüp Başkanımız Sayın Nuri Muhammet Yaman, Başkan Vekilimiz Abdulkadir Tecimer ve Başkan Yardımcımız İbrahim Demir, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Başkan Vekili Sayın Mecnun Otyakmaz'ı makamında ziyaret…