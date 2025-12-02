Kızılcahamam Belediyesi, 1-7 Aralık 2025 tarihleri arasında görev yapacak nöbetçi eczaneleri açıkladı.
İşte gün gün nöbetçi eczaneler:
Pazartesi: Serenay Eczanesi – 312 736 68 88
Salı: Erdoğan Eczanesi – 312 736 39 49
Çarşamba: Tozoğlu Eczanesi – 312 736 15 50
Perşembe: Merve Eczanesi – 312 736 13 32
Cuma: Kadir Eczanesi – 312 736 64 64
Cumartesi: Nur Çevik Eczanesi – 312 358 04 01
Pazar: Kerim Eczanesi – 312 736 11 95
Muhabir: Haber Merkezi