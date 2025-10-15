Gölbaşı Belediyesi, eski hastane ve üniversite bölgesinden gelen yağmur sularının her yağmur sonrası Alparslan Türkeş Parkı ve çevresinde birikmesine neden olması üzerine altyapı çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, mevcut ızgaraların yetersiz kaldığı bölgede su birikintisi sorunu kalıcı olarak çözülmeye çalışılıyor. Yapılacak altyapı çalışması, park ve çevresindeki yolları korumayı hedefliyor.

Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek projeyle, bölgedeki yağmur suları büyük çaplı büzlerle tahliye edilecek. Sular, ızgaradan geçerken içindeki atıklardan arındırılacak ve temizlenmiş şekilde Mogan Gölü’ne ulaştırılacak.

Çalışma tamamlandığında, hem Alparslan Türkeş Parkı korunacak hem de yolların su ve çamur nedeniyle ulaşıma kapanmasının önüne geçilecek.