Gölbaşı Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve erişilebilir hizmet sunmak amacıyla resmi web sitesini tamamen yeniledi. Yenilenen platform, modern arayüzü ve geliştirilmiş kullanıcı deneyimiyle hizmete açıldı. Artık vatandaşlar belediyeye dair bilgilere, güncel duyurulara, etkinlik takvimine, online işlemlere, başvuru formlarına, imar bilgilerine ve e-Belediye hizmetlerine çok daha kolay ulaşabilecek.

Site, sadeleştirilmiş menü yapısı sayesinde her yaş grubundan kullanıcıya uygun kullanım imkânı sunarken, vatandaşlar istek, öneri ve taleplerini hızlı şekilde iletebilecek. Yeni platform, hem bilgisayar hem de mobil cihazlarda sorunsuz çalışacak şekilde optimize edildi ve www.golbasi.bel.tr adresi üzerinden erişilebiliyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, dijitalleşmenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Gelişen teknolojiyle birlikte kamu hizmetlerini dijital ortama taşımak bir zorunluluk haline geldi. Yenilenen web sitemiz, vatandaşlarımızın belediyemizle ilgili tüm hizmetlere, duyurulara ve işlemlere kolayca erişmesini sağlayacak. Amacımız; zaman kazandıran, kullanıcı dostu ve güvenli bir dijital hizmet altyapısı sunmak. Gölbaşı için çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz.”