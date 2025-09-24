Antalya'nın Aksu ilçesinde yer alan ve Türkiye'nin eğitim tarihinde önemli bir yere sahip olan Aksu Köy Enstitüsü yerleşkesi, son aylarda art arda çıkan yangınlarla gündemde. Haziran ayından bu yana neredeyse her hafta çıkan yangınlar, müze, müzikhane, öğretmen lojmanları ve yurtları tehdit ederken; son olarak geçtiğimiz 21 Eylül Pazar gecesi çıkan büyük yangında bir lojman tamamen küle döndü.

Gece yarısı alevler içinde kalan bina, sabaha karşı tamamen çöktü!

Yerleşke içindeki öğretmen lojmanlarında saat 02.30 sularında başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Ahşap ağırlıklı yapının alevlere dayanamayarak hızla çöktüğü bildirildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ancak bina kullanılamaz hale geldi. Görgü tanıkları, yangının büyük bir patlama sesiyle başladığını ve ardından binanın tamamen alev topuna döndüğünü belirtti. Olay sırasında içeride kimsenin olmaması ise büyük bir faciayı önledi.

Sabotaj şüphesi güç kazanıyor!

Aksu Köy Enstitüsü yerleşkesinde, Haziran ayından bu yana haftada bir, bazen iki kez yangın çıkması, bölge halkında ve eğitim camiasında kundaklama ve sabotaj şüphesini gündeme getirdi. Yangınlar genellikle aynı bölgelerde ve benzer saatlerde çıkıyor. Yerleşke içinde yaşayan eğitimciler, yangınların tesadüf olmadığını düşünüyor. Polis soruşturması devam ederken, şimdiye dek yangınların çıkış nedenine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Eğitimciler ve öğrenciler diken üstünde!

Bölge halkı ve okul personeli, can güvenliği konusunda endişeli. Fen Lisesi öğrencileri, çalan her yangın alarmında gece yarısı yurt bahçesine çıkmak zorunda kalıyor. Lojmanlarda kalan öğretmenler ise her an yeni bir yangın çıkabileceği korkusuyla yaşıyor.

Koruma altında ama korunamıyor!

Aksu Köy Enstitüsü, Cumhuriyet tarihinin en önemli eğitim reformlarından biri olan Köy Enstitüleri'nin simgesel yapılarından biri. Bugün içinde Fen Lisesi, öğrenci yurtları, müze, müzikhane ve öğretmen lojmanlarının bulunduğu geniş bir eğitim kampüsüne dönüşmüş durumda. Öte yandan, yerleşke içindeki birçok yapı tarihî ve kültürel miras niteliği taşımasına rağmen, gerekli koruma tedbirlerinin alınmadığı, yangınlara karşı savunmasız bırakıldığı yönünde eleştiriler var.