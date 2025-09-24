AJet, yurt içi ve yurt dışındaki uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Ankara’dan yeni bir dış hat seferi başlatan AJet, 26 Ekim 2025 itibarıyla Başkent Ankara – Erbil uçuşlarını gerçekleştirilecek.

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan perşembe ve pazar günleri yapılacak seferlerle, AJet’in Ankara’dan direkt uçtuğu dış hat sayısı artacak. Bilet fiyatları ise 79 dolardan başlayan ücretlerle satışa çıktı.

Başkentimizi Dünyaya Bağlamaya Devam Ediyoruz

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, yeni hatla ilgili yaptığı açıklamada, “Başkentimizi dünyaya bağlamaya devam ediyoruz! Ankara’dan direkt seferlere başlayacağımız Tiflis, Madrid ve Barselona’nın ardından, şimdi de Irak’ın Erbil kentini uçuş ağımıza katıyoruz. Ankara merkezli uçuşlarımıza yenilerini ekleyerek bölgemizin doğal, kültürel ve tarihi potansiyeline uluslararası değer katmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Daha da Güçleniyoruz

Kerem Sarp, filoya eklenen 4 yeni Boeing 737-8 MAX uçağı ve yolcu deneyimini artıran yüzde 100 yerli üretim yeni nesil miligram koltuklar ile uçuş ağının güçlendiğini vurguladı.

AJet, Ankara merkezli yeni hatlarla, hem uluslararası uçuş ağını hem de Türkiye’nin hava köprülerini güçlendirmeye devam ediyor.