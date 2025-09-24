Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, Çamlıca Mahallesi Sürücüler Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın deposunda yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, binadan yükselen yoğun dumanlarla fark edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında binada yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Bazı bina sakinleri, eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürülen yangında, depo ve içindeki eşyaların büyük bölümü hasar gördü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.